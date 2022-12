M-Spordi tiimipealik: Ott on õige inimene Pumaga tulemuste näitamiseks

Tänaku tuleviku üle on pärast Hyundaist lahkumist pikalt spekuleeritud, kuid nüüd on kindel, et Eesti rallifännid saavad talle ka tuleval hooajal MM-rallidel kaasa elada.

See oli ühtlasi suur hetk ka M-Spordi jaoks. Ford Puma arendamise nimel nähti kõvasti vaeva ja tehti ohverdusi, kuid möödunud hooajal tiimi esisõitjaks olnud Craig Breen ei suutnud soovitud tulemusi näidata.

«Näha Otti jälle M-Spordi riietuses on suur hetk kõigi jaoks Dovenby Hallis. Meie ja Oti eesmärk 2023. aastaks on selge – võita 2023. aasta sõitjate tiitel,» vahendab M-Spordi pressiteenistus Milleneri sõnu.

«Et seda koos saavutada, on vaja palju rasket tööd ja energiat, aga me oleme valmis selleks väljakutseks. Oti suguse sõitja pardale saamine tõstab kõigi tuju ja tahet kasutada ära kogu me potentsiaal,» jätkas tiimipealik.