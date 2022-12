PARC FERMÉ ⟩ Tänak on ringiga kodus tagasi, et teha Rosbergi

Tänak ütles, et pärast 2019. aastal maailmameistriks saamist on ta alati mõelnud, et tahab seda saavutust korrata. Pärtast kolme aastat Hyundais loodab ta M-Sporti naastes sellega hakkama saada. Kas õnnestumise korral võib Tänak teha Nico Rosbergi, kes tuli 2016. aastal vormel 1 maailmameistriks ja lõpetas seejärel karjääri?