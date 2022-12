Ott Tänak: enne M-Spordi pakkumist polnud mul ühtegi valikut

Kui Tänak lahkus Hyundaist, teadsid kõik, et edasi peab tulema M-Sport, mis muud. Ent järgnes vaikus. Ja spekulatsioonid. Äkki ta läheb tagasi Toyotasse? Või veedab järgmise aasta kodus?

Millal võis esimest korda arvata, et Tänak läheb M-Sporti tagasi, küsis ajakirjanik David Evans. Päev pärast seda, kui ta 2017. aastal teatas oma lahkumisest ja Toyotasse siirdumisest, vastas ta.

«Ta tuleb tagasi,» ütles M-Spordi boss Malcolm Wilson viie aasta eest.

Ta teadis, kirjutas Evans. Nüüd teame me kõik.

Mis sundis Tänaku Hyundaist lahkuma? «Tahtsin olla kohas, kus saan täielikult keskenduda sellele, et teha kõik, mis on meeskonna ja meie võimuses, võitlemaks meistritiitli eest. See on selge põhjus, miks arvestasin võimalusega siirduda M-Sporti. Minu sihiks on sõitjate MM-tiitel,» selgitas Tänak.

«Tean, milline jõud on M-Spordis, samuti näib [Ford] Puma algusest peale hea auto. See kõik on alus, millele saab peale ehitada ja edasi liikuda.

Tiimi taga on Ford, kes endiselt väga soovib tõestada, et on võimeline rallimaailmas tegusid tegema. Näen, et koostöös Fordi ja M-Spordiga on võimalik taas midagi suurt ehitada.»