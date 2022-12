Ralliajakirjanik Tänaku M-Sporti siirdumise järel: nüüd on igal tiimil olemas tippsõitja

Evans rääkis portaali DirtFish YouTube'i kanalis, et pärast tänavuse hooaja lõppu oli Tänaku osas õhus palju küsimärke. Ta leidis, et M-Sporti naasmine oli kõige loogilisem, ja nimetas seda Tänaku «koduks».

«Tänak on juba testinud autot Ford Puma, tema tagasiside oli positiivne. Auto on kiire,. Seni oli seda näidanud peamiselt Sebastien Loeb, kes Monte Carlos tõi M-Spordile tänavuse ainsa rallivõidu. Järgmisel aastas on tiimi selge esinumber juba Tänak. Ta ise ütles DirtFishile, et soovib saada tänavusega võrreldes kõrgemat kohta,» rääkis Evans.