TELEGRAMM KATARIST ⟩ Asjatundmatu publiku Ronaldo-iha muutis 1/8-finaali piinlikuks

Jalgpalli MM-finaalturniiri kohapeal kajastav ajakirjanik Ott Järvela viibis Lusaili staadionil ning jagab tänases Kuku Raadio saates «Telegramm Katarist» pähe siginenud mõtteid: «Teisipäevases saates kirjeldasin, kuidas Katari tööliskohvikusse Argentina – Austraalia kohtumist vaatamata kogunenud seltskonna jättis laias laastus külmaks see, mis väljakul juhtub, vaid neid huvitas ainult see, et Lionel Messi lööks väravaid, sest just seda oldi vaatama kogunetud. Täna räägin samast nähtusest, aga läbi Messi tuntuima kaasteelise Cristiano Ronaldo.

Ronaldo kuulus eilses mängus Šveitsiga vahetusmängijate sekka. Et see võib tekitada kummalise, et mitte öelda pettumust täis olukorra, andis aimu Lusaili staadioni ümber avanenud vaatepilt. Silma järgi hinnates umbes 80 protsenti neutraalsetest pealtvaatajatest kandis Portugali sümboolikat ning kui seljas oli fännisärk, siis 99 protsendil kordadest oli selja peal number 7 ja Ronaldo nimi,» rääkis Järvela.

«Kohalik jalkafänn on staariusku. Neid ei huvita taktika, kaitsjad, statistika jms kräpp. Antagu staare! Kahju, et Ronaldo lõpuks platsile toodi. Sellele ebakvaliteetsele publikule olnuks paras, kui ta jäänuks neil nägemata.

Muuseas, võib-olla on raadiokuulaja sattunud vaatama novembri alguses Netflixis ilmunud dokumentaali «FIFA Uncovered», mis tutvustab korruptsiooni maailma jalgpalliliidus. Nii kaugemas minevikus, lähemas minevikus kui ka olevikus. Üks selle dokumentaali intervjueeritavaid on MMi korralduskomitee juht Hassan Al-Thawani, kes ütleb seal korduvalt, et jalgpall on Katari kultuuri sisse juurdunud. Ronaldo ja Messiga juhtunu tõestab selgelt, et jalgpallikultuurist me Katari puhul rääkida ei saa,» raporteerib Järvela.