Inglismaa koondise kaitsja: ma ei rulli Mbappe ees punast vaipa lahti

Põliste rivaalide Inglismaa ja Prantsusmaa mäng peetakse Kataris veerandfinaalidest viimasena, laupäeval kell 21. Mbappe on seni löönud viis väravat. Kaheksandikfinaali 3:1 võidumängus aitasid just kaks Mbappe täpset lööki murda otsustavalt Poola vastupanu. Isegi väga hea turniiri teinud väravavaht Wojciech Szczesny oli nende vastu võimetu.

«Tean, mida tema pidurdamiseks tegema pean. Seda on lihtsam öelda kui teha, aga ma ei alahinda ennast. Ta on suurepärases vormis olev fantastiline mängija. Ülesanne pole kerge, kuid profijalgpallurina tahad alati mängida parimate vastu. Ta on praegu maailma üks paremaid, kui mitte parim,» rääkis Walker.

«Seda on tore kuulda, sest tal olid minu vastu rasked mängud. Me ei mängi tennist, tegemist on meeskonnaspordiga. Vastast tuleb austada, aga mitte liiga palju. Meeskond ei koosne ainult ühest mängijast. Ma ei rulli tema ees lahti punast vaipa ega ütle, et tule löö värav. See on MM, siin mängitakse elu ja surma peale,» lõpetas Walker.