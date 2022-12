Soome ralliekspert: M-Spordi auto on kiire, aga kas see peab Tänaku kätes vastu?

Tänak taasliitub M-Spordiga pärast seda, kui meeskonnast 2017. aasta järel lahkus ning on vahepeal tulnud Toyota ridades ühel korral ka maailmameistriks. Nüüd läheb eestlane jahtima järgmist ilmatšempioni tiitlit.

«MM-sarja vaatevinklist on see suurepärane uudis. Nüüd on kõigil kolmel tiimil tippsõitjad, kes on suutelised rallisid võitma,» rääkis Ketomaa MTV Urheilule. «Viimati oli seis selline aastatel 2017-2018, kui Sebastien Ogier sõitis M-Spordis.»

«Tänak saab selle autoga olema ohtlikult kiire,» rõhutas Ketomaa lisaks.

Ometi tunnistas soomlane, et üks aspekt Tänaku lepingu osas üllatas teda. «Mulle tuli üllatusena, et ta sõlmis otsese tehaselepingu. Müts maha Malcolm Wilsoni (M-Spordi omanik - toim) ees, et ta suutis sellise komplekti kokku panna ja Tänaku palgata,» rääkis ralliekspert.

«Ma nägin isiklikult rohkem potentsiaali selles, et Tänak jooksutab oma tiimi Eestist ja rendib M-Spordilt autot. Nii oleks see pooleldi era- ja pooleldi tehasetiim,» tunnistas Ketomaa. Vahepeal levisid ka kuulujutud, et Tänak hakkaks võistlema koos Oliver Solbergiga Monster Energy sponsoreeritud eratiimi alt, kuid need ei paista tõesed olevat.

«M-Spordi auto on kindlasti kiire, aga kas see peab Tänaku kätes vastu. Minu hinnang on, et Tänak sõidab kindlasti häid aegu, aga auto vastupidavus tekitab küsimärke,» sõnas Ketomaa.

Ta usub, et Tänaku tiimikaaslaste puhul on koht kindel Gus Greensmithil ja siis kolmandas autos võiksid vaheldumisi olla Pierre-Louis Loubet ja Adrien Fourmaux. Lisaks on mõnest rallist huvitatud ka Sebastien Loeb.