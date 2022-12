Jalgpalli MMil hukkus traagilises õnnetuses tööline

The Athletic kirjutas kolmapäeval, et MMi treeningbaasi lähedal olnud kuurortis juhtus tööõnnetus, milles hukkus inimene. Seda informatsiooni kinnitas ka rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) ning Katari ametivõimud on asunud juhtunut uurima. Väidetavalt oli saatusliku õnnetusega seotud tõstuk.

«FIFAt kurvastab sügavalt see tragöödia ja meie mõtted on koos töötaja perega. Kohe, kui FIFA õnnetusest teada sai, võtsime ühendust kohalike ametivõimudega, et rohkem detaile küsida,» seisis FIFA teadaandes. Seal lisati, et enne rohkema informatsiooni saamist kommentaare ei jagata.

Katarit on juba aastaid kritiseeritud võõrtööliste kehva kohtlemise pärast, kuid nüüd kinnitas Katari valitsus, et on asunud juhtunut uurima. «Kui uurimisest selgub, et turvaprotokolle ei järgitud, siis ähvardab firmat kohus ja suured rahalised trahvid,» sõnas Katari ametnik The Athleticule.