Ukraina tippklubi ostis sõjaväele droone ja Starlinki terminale

Kiievi Dõnamo avaldas oma kodulehel teate, kus kinnitas, et nad seisavad ühtselt kogu riigiga Venemaa sissetungijate vastu ning toetavad materiaalselt ka Ukraina armeed.

Sõjaväeüksuse juht pöördus Dõnamo presidendi Ihor Surkise poole, et paluda abi DJI Mavic 3 droonide ja Starlinki interentiterminalide soetamisel, mida on vaja, et rindel oma ülesandeid edukalt täita.