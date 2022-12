Tormihoiatuse andnud Portugal püüab järgmisena Maroko väravalukku lahti muukida

Kes on selle mängu soosik?

Portugal. Kaheksandikfinaalid tõestasid, et Portugali jalgpallikoondisel on sisu tulemaks ka maailmameistriks. Nad on mäng-mängult üha kindlamaid esitusi näidanud ning nende kasuks räägib ka ajalugu. Lisaks on portugallased selgelt värskemad, kuna Maroko pidi kaheksandikfinaalis Hispaania vastu viibima väljakul 120 minutit, millest enamik istuti kaitses. Omavahel on MMidel kohtutud kaks korda. Esimese lahingu 1986. aastal võitis Maroko, ent neli aastat tagasi jäi peale Euroopa meeskond. Lisaks pole Portugal MMidel kunagi veerandfinaali kaotanud.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Portugal peab sel turniiril hakkama saama äärekaitsja Nuno Mendeseta ja keskpooliku Danilo Pereirata, kes mõlemad vigastasid end turniiri avamängus Ghana vastu ning nende turniir on lõppenud. Samas on positiivne, et vigastusest naasis viimases kohtumises olulist rolli mänginud Otavio.

Maroko on sel turniiril suutnud vigastusi vältida ning nad peaksid olema täisjõus.

Kes on selles mängus kõige tõenäolisemad väravalööjad?