Selgusid Tallinna aasta sportlased

Linnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et Tallinn on aasta sportlasi ja sportmängude võistkondi tunnustanud juba 1994. aastast. «Tänased ja kõik meie eelneval 26 aastal tunnustatud sportlased on toonud koju kõrgeid tiitleid olümpiamängudelt ja maailmameistrivõistlustelt. Teie edu suurvõistlustel hoiab Eesti spordi ja Tallinna maailmakaardil ning teie edukus peitub ka Tallinna viimatises tiitlivõidus, millega pärjati meie kodulinn Euroopa Spordipealinnaks aastal 2025,» rääkis Kõlvart. «Tänan teid selle eest ning soovin teile motivatsiooni ja tahet, et olla nakatavaks eeskujuks meie noortele nende suurte unistuste poole püüdlemisel.»