Spikker rallisõbrale: FIA täherägastik muutus taas

FIA andis teada, et nimemuudatuste taga oli eesmärk selgitada täpsemalt iga kategooria positsiooni ja eesmärki.

Kui varem kehtis WRC2 Junior kategoorias vanusepiirang, siis see eemaldati. WRC2 Challenger on mõeldud võistlejatele, kellel on piiratud kogemused ja kes ei ole Rally2-masinatega sõitnud kategooriat võitnud ning ei ole nomineeritud ka WRC autotootja poolt punkte korjama.