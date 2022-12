TELEGRAMM KATARIST ⟩ Miks on kohtunike MM olnud tavapärasest rahulikum?

MM-finaalturniiri kohapeal kajastav ajakirjanik Ott Järvela leiab Kuku Raadio saates «Telegramm Katarist», et kohtunikud on sel MM-il olnud rambivalguses vähem kui üldiselt kombeks. «Peamised tähelepanu pälvinud intsidendid, olid Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi kasuks alagrupiturniiril määratud pehmed penaltid ning Jaapani võiduvärav mängus Hispaaniaga, kus VAR-i abil leiti, et pall ei ületanud otsajoont. Too värav kukutas lõpuks konkurentsist Saksamaa.