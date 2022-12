EOK hindas Eesti koondise esinemist Pekingi olümpial «heaks»

Hinnang Eesti koondise osalemisele Pekingi taliolümpiamängudel: «hea»

EOK asepresidendi ja tippspordikomisjoni juhi Erich Teigamägi sõnul seadis EOK tippspordikomisjon enne olümpiamänge konkreetsed eesmärgid oodatavate tulemuste näol ning need realiseeriti. «Oluline on see, et need mängud toimusid, kuigi COVID19 pandeemia mõjutas nii sportlaste ettevalmistust kui tulemusi kohapeal. Kokkuvõttes saime neli TOP10 kohta, sealhulgas Kelly Sildaru võitis pronksmedali. Tulemused olid head ning kurta minu meelest ei tohiks,» selgitas Teigamägi.