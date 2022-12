Täht elust vutilembeses Brasiilias, puudulikust paberimajandusest, tilkuvast võimlast ja enda põlvest

Säärase vangerdamise muudab tiimi jaoks lihtsamaks ka asjaolu, et järgmine kord tuleb neil koduliigas väljakule astuda alles pühapäeval. Üleüldse on Brasiilia võrkpalliliiga mängudegraafik koostatud nii, et jalgpalli MMi veerand- ja poolfinaali kuupäevadele ühtegi kohtumist planeeritud pole. Finaali daatum on hetkeseisuga küll mõne matšiga kattumas, kuid eks sedagi jõuab, peaks vajadus tekkima, veel muuta.

Kuigi see tundub kergelt hämmastavana – profivõrkpallur ei peaks laskma ennast ju teise ala käekäigust segada –, on see ometi nii. Sõna Tähele: «Meil juhtus [eelmisel] reedel ka nii, et Brasiilia alagrupimatš sattus enda mängupäevale. Hommikuses trennis oli siis aru saada küll, et see mõjutas. Samas loeti kärmelt sõnad peale, et katsume ikkagi oma asjadele keskenduda.»