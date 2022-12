Hyundai flirdib F1-sarjaga. Milline on Tänaku endise tiimi tulevik WRCs?

Mitmed väljaanded on oma allikatele tuginedes teatanud, et prantslane Cyril Abiteboul saab Hyundai Motorsporti uueks meeskonnapealikuks. Eelmisel kümnendil endale Renault’ F1 tiimijuhina nime teinud 45-aastane Abiteboul astub aasta eest Andrea Adamost vabaks jäänud kingadesse ning võtab enda kanda ka Hyundai TCR-sarjades sõitva ringrajameeskonna juhtimise.

Kui Abitebouli nimi Hyundai rallitiimi võimaliku juhina üles kerkis, tekkis küsimus, kas inseneritaustaga mehel on piisav pagas, et astuda tundmatule tööpõllule ehk rallimaailma?

Cyril Abiteboul. Foto: imago images/HochZwei/Scanpix

Võib eeldada, et Hyundai lihtsalt soovib uute võitude poole püüelda inimesega, kel on tipptiimi juhtimise kogemus. Veebiväljaanne The Race spekuleerib, et Abitebouli ametisse nimetamine on siiski veidi kummaline. Tegemist olevat esimese sammuga ühe suurema eesmärgi poole.

Portaal arvab, et sellise taustaga inimese palkamine rallitiimi juhiks autospordialale, milles tal pole kogemusi, tundub talendi raiskamisena. Tuuakse esile, et Hyundaid on varem seostatud võimalike F1 või Le Mansi projektidega.

Abitebouli liitumisest Hyundaiga on räägitud juba vähemalt paar kuud, samal ajal on F1 ringkondades sosistatud, et autotootja on näidanud siirast huvi vormelimootori tootmise vastu. The Race’i andmetel on sellel tõepõhi all. See tähendaks maailma suuruselt kümnenda autotootja jaoks tohutut kursimuutust.

Hyundaid võiks F1s saata edu