Aasta esimesel slämmil saab taas mängimas näha nii Kontaveiti kui Kanepit

Viienda detsembri seisuga pandi lukku edetabel, mille põhjal teenisid tennisistid Austraalia lahtisteks asetuse. Nõnda sai ametlikult paika, et aasta esimesele slämmiturniirile läheb esimese paigutusega Iga Swiatek. Maailma esinumber läheb Austraaliasse jahtima teist järjestikust slämmitiitlit, kui ta jäi sel aastal alistamatuks USA lahtistel meistrivõistlustel. Samuti on poolatar valitsev Prantsusmaa lahtiste tšempion.

Võistlustulle läheb kolm endist Austraalia lahtiste meistrit. Nendeks on Victoria Azarenka, Naomi Osaka ja Sofia Kenin. Viimane on seejuures vigastuse tõttu langenud maailma edetabelis alles 230. kohale, ent omab külmutatud edetabelikohta, mis on neljas.