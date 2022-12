Ronaldo kohta läks taas liikvele raju kuulujutt

«Levisid uudised, et peatreener Fernando Santosega vestelnud Cristiano Ronaldo ähvardas koondise juurest lahkuda. Portugali jalgpalliliit kinnitab, et sellist olukorda pole juhtunud. Ronaldo on täielikult pühendunud Portugali jalgpallikoondisele ja seda tuleks austada. Pühendumuse taset näitas ta taaskord välja võidumängus Šveitsi vastu. Kogu Portugali koondis teeb alates esimesest päevast tööd, et saavutada MMil ajaloo parim tulemus,» seisis Portugali jalgpalliliidu avalduses.