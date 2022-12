MMil ootamatu võimaluse saanud jalgpallur võinuks turniir vaadata hoopis politseimajast

Enne MMi esimest kohtumist oodati Hollandis, et Cillesseni kinnastesse asetab käed ülikogenud Pasveer, kelle teekond jalgpallimaailma tippu on olnud pehmelt öeldes üllatav. Pikalt erinevates Hollandi meeskondades mänginud puurilukk sõlmis 2021. aastal lepingu Amsterdami Ajaxiga, kus talle anti kolmanda väravavahi roll. See tähendas suures plaanis, et Pasveer läks karjääri viimastel aastatel veel suurt raha kokku kraapima. Talle pandi aasta eest lauale 750 000 eurot. Sellist palka polnud ta eelneva karjääri jooksul näinudki.