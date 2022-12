Kust sai M-Sport raha Tänaku palkamiseks?

«Realistlikult võttes, on ta meie jaoks päris kallis valik. Muidugi oleks tore, kui ta meie tiimiga liituks, aga seda on keeruline ellu viia,» sõnas M-Spordi tiimipealik Richard Millener oktoobri lõpus Rallit.fi-le Tänaku võimaliku liitumise kohta. Novembris ütles ta: «Maailmameistritel on oma hinnalipik.»

On teada, et M-Spordi eelarve jääb alla Toyotale ja Hyundaile ning tiimi rahaline seis ei ole kiita, aga ometi suutis meeskonna omanik Malcolm Wilson leida piisavalt, et motiveerida Ott Tänakut meeskonnaga liituma. Võttes arvesse, et eesmärgiks pandi 2023. aasta sõitjate tiitel, siis ei tähenda see ainult korralikku palgafondi, vaid ka kõike muud, mida eduks vaja. Lisaks sõlmis Tänak väidetavalt mitmeaastase lepingu.