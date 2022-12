WRC sarja ametlik häälekandja: Tänakul on aeg lõpetada töö, mida ta M-Spordis alustas

Loos tuuakse välja, et Tänaku ja kaardilugeja Martin Järveoja jaoks on tuleval aastal vaid üks eesmärk: korrata 2019. aasta MM-tiitlit.

«Saavutada teine tiitel oleks hämmastav saavutus, aga teha seda Malcolm Wilsoni tiimis, pnaeks kirsi tordile hämmastavale – kui siis pahupidisele – ajale M-Spordis,» seisis loos.

Seejärel meenutatakse, kuidas Tänakul õnnestus läbi raskuste ja esmaste tagasilöökide ennast M-Sporti tagasi võidelda, kus ta sõitis lõpuks kuni 2017. aastani ning kus ta noppis ka karjääri esimese võidu.

«Kui ta lahkus M-Spordist, oli ta noorsõitja (tõsi, noorsõitja toona viiekordsele maailmameistrile Sebastien Ogier’le), kes oli just läbi murdnud. Nüüd on ta meie aja täielik legend – maailmameister ja üks kiiremaid sõitjaid planeedil Maa. Tänakul on aeg lõpetada töö, mida ta alustas sinise ovaali (Fordi hüüdnimi - toim.) roolis. Suur küsimus on mõistagi: kas ta suudab seda?» jätkus lugu küsimusega, millele tuli vastuseks: «Miks mitte?»

«Kui hooaja teine pool meile üldse midagi õpetas, siis seda, et Ott Tänak on tagasi oma parimas,» seisis loos. Selle järel toodi välja, et Soome rallist alates ei suutnud keegi Saaremaalt pärit rallisõitjast rohkem punkte teenida.