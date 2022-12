Soome ajakirjanik: M-Sport peab Tänaku naasmises tänama Loebi

Nimelt kirjutas Hyytiä MTV Urheilu veergudel, et Tänaku naasmine M-Sporti polnud viimaste sündmuste valguses üllatus, kuid ilma Loebi panuseta võinuks see olemata olla.

«Legend, kes võitis jaanuaris Monte Carlos karjääri 80 MM-ralli oli ainuke, kes näitas läbi 2022. aasta, et [Ford] Pumal on kiirust. Craig Breeni, Gus Greensmithi ja teiste tulemuste põhjal vaadates oleks väljakutse tunduvalt suurem,» rõhutas kirjatsura.

Soomlase sõnul on nüüd kõigil kolmel tiimil sõitja, kes suudab võidelda MM-tiitli eest. «See, et Tänaku valikud järgmiseks aastaks olid kõik või mitte midagi, oli selge hiljemalt Jaapani ralliks. Tänak ütles toona, et igatseb MM-tiitli eest võitlemist. See on võimatu, kui sõita vaid üksikutel rallidel ja üksikud võidud ei rahulda Tänaku nälga, kes on juba MM-tiitli korra võitnud,» kirjutas Hyytiä.

Nüüd on tema sõnul kogu M-Spordi tiimi jaoks tõehetk. «Viimastel aastatel on tiimi juhtimine olnud kohati väga ebaprofessionaalne. Lahendusi on tehtud arvestades vaid majanduslikku seisu ja sportlik seisund on olnud kehv ja seda on olnud kurb jälgida,» sõnas ajakirjanik.

«Kui Tänak tiimi naaseb, siis kõlbab talle ainult parim. Seletused enam ei aita. See on kiirelt tiimi peakorteris Dovenby Hallis selgeks saanud,» jätkas ta.