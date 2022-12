Tänak: ma olen kui Wilsoni kasupoeg

Tänak alustas oma MM-karjääri just M-Spordi ridades ja sõitis seal kuni 2017. aastani. Pärast viieaastast pausi on ta meeskonnas tagasi ning tunnistas, et tal on tiimi omaniku Malcolm Wilsoniga väga lähedased suhted.

Tänak on saanud nüüdseks juba Ford Pumat ka testida ning Dirtfishi ajakirjanik David Evans uuris eestlaselt, kas ta sai ka proua Wilsoni valmistatud toite proovida. «Muidugi, muidugi. Ma olen seal nagu kasupoeg. Pigem mitte väga nagu pereliige, aga nad hoolitsevad minu eest kui kasupoja eest. Seal on tore. Alati, kui seal käia, on tore,» vastas rallisõitja.

Tänaku jaoks on sõbralikum keskkond kindlasti teretulnud, sest viimane hooaeg Hyundais läks kohati tiimisisene võimuvõitlus päris teravaks. Mida arvab Tänak oma uue hooaja masinast?

«Nad on teinud mõndasid kavalaid asju ja nagu ma ütlesin, siis kiirus on olemas. Kindlasti on asju, mida saame arendada ja on asju, mida saame teha paremaks ja tugevamaks, nii et kindlasti töötame nende kallal.