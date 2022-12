Tänaku liitumine M-Spordiga võis sulgeda ukse üheksakordsele maailmameistrile

2023. aasta autoralli hooaeg algab 18. jaanuaril Monte Carlos. Kuna Loeb osaleb ka vana-aastaõhtul algaval Dakari rallil, ei jääks tal Monteks valmistumiseks just palju aega. AutoHebdo kirjutab, et ainuke võimalus testida oleks tal enne 28. detsembrit, sest siis lendab mees juba Saudi Araabiasse, kus peetakse kuni 15. jaanuarini vältav kõrberalli. Kui Loeb kavatseb osaleda ka Monte Carlo rallil, peaks ta juba 16. jaanuaril alustama rajaga tutvumist.

AutoHebdo andmetel pole Loebil praegu M-Spordiga ühtegi kokkulepet. Mida päev edasi, seda tõenäolisem on, et seda Monte Carlo ralliks ei tulegi. Küll aga ei tähenda see seda, et kokkuleppele ei jõuta hooaja hilisemas faasis, kirjutab portaal.