Kahevõistlejad näevad vaeva, et oma tulevikku päästa

Kui Pekingi olümpial lubati osaleda ligi 50 kahevõistlejal, siis 2026. aasta olümpiaks Milano Cortinas tõmmatakse see arv 30 kanti. Ilmselt läheb manalateed suur meeskonnavõistlus ja selle asemele tuleb teatesprint, kus tiimi välja panemiseks on vaja kahte sportlast. Samas formaadis toimunud võistlusel said vennad Kristjan ja Andreas Ilves aasta tagasi MMil kaheksanda koha.

Viimasel kolmel olümpial on medaleid võitnud vaid nelja riigi koondised ning ahtake arv riike ala tipus on ärevile ajanud ka olümpiaisad. Eesti suusaliidus kahevõistluse ja suusahüpete eest vastutav Rauno Loit selgitab, et kahevõistlejate vahel on seni igal olümpial välja jagatud vaid kolm medalikomplekti. «Kahevõistlejatel on olümpial võimalusi medali eest võidelda kõvasti vähem, kui teistel spordialadel. Et neli riiki poodiumil ei anna edasi täit pilti, formaate on olnud vähe,» ütles Loit.