Indrek Schwede Eesti NSV ajast: mõttele, et me enam jalgpalli ei mängi, ikka annab tulla!

Arvasid pikka aega, et saad hakkama ühe raamatuga, aga nüüd tuleb neid vähemalt viis. Millal taipasid, et asi on nii-öelda lootusetu?

Lõplikult selgus see aasta või kaks tagasi. Jätsin rumalalt ühe asja tegemata: ma ei vaadanud, mitu tähemärki mul kirjutatud on. Mõtlesin, et küll jõuab pärast vaadata! Kui mingi mustand valmima hakkas, tundsin huvi, mitu tähemärki see on ja kui paksuks võib raamat kujuneda. Milline peaks olema raamatu formaat, mitu lehekülge? Fotod ju ka. Korraga sain aru, et oi-oi, nüüd läheb üle! See oli väga hilja. Praegu olen palju targem. Tean, et tuleb selgeks teha, kui palju raamatukaante vahele tähemärke mahub.

Kui ütlesid jalgpalliliidu presidendile Aivar Pohlakule, et ühe raamatu asemel tuleb viis, milline ta reaktsioon oli?

Raamatu teemal olen peamiselt suhelnud Mihkel Uibolehega (jalgpalliliidus praegu arendusdirektor, varem pikka aega avalike suhete juht – V. A.). Ta vahendas, et Aivar oli kohe nõus ja ütles: teeme ära! Mihkel oli samuti seda meelt, et kui on hea materjal, kui saame ajaloo sellega purki, teeme ära!

Vaevalt et kellelgi on pealehakkamist teha konkureerivat samasugust käsitlust. Jalgpalliliit nägi, et on olemas üks mees, kes tahab teha – siis läheb!