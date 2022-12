Portugali koondise peatreener: jätke Ronaldo rahule!

Portugali meedia kirjutas hiljuti, et Ronaldo ähvardas koondise juurest lahkuda, kui kuulis, et ei alusta kaheksandikfinaali Šveitsiga põhikoosseisus. Portugali jalgpalliliit tegi seepeale avalduse, lükates meedias ilmunud väited ümber.

Nüüd võttis meedias sõna ka 68-aastane Santos. «Ta ei ole kunagi öelnud, et tahab koondise juurest lahkuda. On viimane aeg need jutud lõpetada, lõpetada vastuolude loomine. On viimane aeg jätta Ronaldo rahule. Tunnustage seda, mida ta on Portugali jalgpalli jaoks teinud,» ütles peatreener.

Santos rääkis ka sellest, kuidas ta teatas Ronaldole, et koondise kapten alustab mängu Šveitsiga pingilt. «Kutsusin ta mängupäeva lõunasöögi järel enda kontorisse. Ilmselgetel põhjustel polnud ta õnnelik, sest on alati kuulunud algrivistusse. Ta küsis, kas ma tõesti arvan, et see on hea idee. Kuid see oli tavaline vestlus, kus selgitasin oma vaatenurka ning ta aktsepteeris neid. Meil oli aus ja normaalne vestlus,» tõdes Santos.