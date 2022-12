Kalle Rovanperä: tore on Tänakut M-Spordis näha

Üheks põhjuseks on Tänaku liitumine M-Spordiga, sest nüüd on kõigis kolmes meeskonnas olemas sõitja, kes võimeline MM-tiitlile kihutama.

«Tiitlit võita on järgmisel aastal kindlasti raskem. Kõik meeskonnad, kuid eelkõige Hyundai, on tuleval aastal palju paremas seisus kui tänavu hooaja alguses,» märkis Toyota sõitja.

«Tore on näha Otti M-Spordis. Nüüd on meil igas meeskonnas võitvad sõitjad. Kindlasti on tiitli kaitsmine suurem väljakutse, kui oli tänavu selle võitmine. Peame veelgi rohkem suruma ning olema stabiilsed,» lisas soomlane.