Eesti võrkpalluri karjäär unistuste liigas lõppes ootamatult

Saar liitus mullu Türgi Superliigas üheksanda koha saanud meeskonnaga suvel. Toona sõnas Saar, et Türgi kõrgliigas mängimine on unistuse täitumine, sest võrkpallurina on ta alati tahtnud end proovile panna Euroopa tippliigas. Türgi liiga seda Itaalia ja Poola kõrval kahtlemata on.