Muutused Hyundai rallitiimis lõid Sordo plaanid sassi

Aasta tagasi teatas Sordo, et 2022 hooaeg jääb talle ilmselt viimaseks. Sordo pole juba neli aastat sõitnud WRC-sarjas täishooaega, kuid oma kiirust pole ta kuhugi kaotanud. Möödunud hooajal võistles ta viiel MM-rallil ning teenis kolm kolmandat kohta.

«Plaan oli, et Oliver Solberg jääb veel üheks aastaks, kuid meeskonna otsuse tõttu ta ei jätkanud,» lausus Sordo Hispaania väljaandele AS.

Järgmisel hooajal jagab Sordo autot Craig Breeniga. Täishooaja sõidavad kaasa Thierry Neuville ja Esapakka Lappi. «Usun, et suudan meeskonda aidata. Neuville ja Lappi on meie teravik ning mina ja Breen kindlustame tagalat. Usun, et suudame saavutada häid tulemusi,» lausus Sordo.