Manchester Unitedi peatreener tegi Ronaldo osas üllatava avalduse

Mõned nädalad tagasi avaldus Piers Morganile antud intervjuu, kus Ronaldo tegi maha nii hollandlasest lootsi kui ka Unitedi tiimi. Kiiresti sai selgeks, et läbi aegade üks paremaid jalgpallureid võistkonnas ei jätka. 22. novembril lõpetati ka ametlikult tema leping.

Värskes usutluses tuli ten Hag aga lagedale uue infoga. «Kohe, kui tiimi tulin, tahtsin, et Ronaldo jääks. Ta tahtis [lõpuks] lahkuda, see oli päris selge. Olukorras, kus mängija ei taha meeskonnas olla, pole mõtet teda kinni hoida,» arutles Unitedi peatreener.

Aga ta lisas: «See intervjuu oli esimene kord, kui kuulsin, et ta soovib lahkuda. Klubi ei saa sellist asja aktsepteerida. Enne seda polnud ta mulle midagi öelnud.»

Ten Hag jätkas: «Hooaja sees üleminekuakent pole, aga ta ei öelnud kordagi, et «tahan ära minna.» Suvel vestlesime korra, ta ütles: «Mõtlen seitse päeva, siis ütlen, kas tahan jätkata.» Ta naasis ja sõnas: «Tahan jääda.» Kuni [Morgani] intervjuuni ei kuulnud ma rohkem midagi.»

Peatreeneri sõnutsi oli Ronaldo tema plaanides sees, aga... «Ta on suurepärane mängija, särava ajalooga. Aga see on nüüd minevik, peame vaatama tulevikku.»