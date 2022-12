BLOGI ⟩ Ajalugu teinud Maroko saatis veerandfinaalis Portugali koju

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Portugal peab sel turniiril hakkama saama äärekaitsja Nuno Mendeseta ja keskpooliku Danilo Pereirata, kes mõlemad vigastasid end turniiri avamängus Ghana vastu ning nende turniir on lõppenud. Samas on positiivne, et vigastusest naasis viimases kohtumises olulist rolli mänginud Otavio.

Maroko on sel turniiril suutnud vigastusi vältida ning nad peaksid olema täisjõus.

Kes on selles mängus kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Portugalil on kasutada selle MMi parim väravaid skooriv koosseis. Nad on turniiril löönud 12 tabamust, millega jagatakse Inglismaaga esikohta. Enim on väravavõrku sahistanud 21-aastane Goncalo Ramos, kes on hetkel ülikuum. Nimelt sai Ramos kaheksandikfinaalis kirja kogu turniiri esimese kübaratriki. Samas on Portugalil variante küll ja veel. Kaks tabamust on sel turniiril saanud kirja juba Bruno Fernandes ja Rafael Leao. Siiski ei saa ka üle ega ümber Cristiano Ronaldost, kes sekkus viimases mängus küll vahetusest, ent tema saldo koondises on ikkagi 195 mängu ja 118 väravat.