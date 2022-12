Manuel Neuer sattus raskesse spordiõnnetusse

36-aastane Neuer läks pärast Saksmaa ebaõnnestunud MM-finaalturniiri suusareisile, kuid see lõppes tema jaoks luumurruga, mille paikamine vajas operatsiooni.

«Hei, kutid,» pöördus Saksamaa esiväravavaht Instagramis oma fännide poole. «Mis ma oskan öelda, aasta lõpp oleks võinud ilmselgelt olla parem. Ajal, mil proovisin oma pead selgeks saada, murdsin sääreluu. Eilne operatsioon läks hästi. Suured tänud arstidele. Kuid valus on teada, et hooaeg on minu jaoks lõppenud.»