Kelly Sildaru: suured ootused ja sihid on tänavu MMil

«Olen olnud ka varasemalt nomineeritud ja olen ka saanud paar aastat tagasi selle tiitli. Väga hea meel on, et mulle see tunnustus omistati ja et eraldi naissportlasi ka tunnustatakse. Tallinnas on väga palju tublisid tegijad, ses mõttes on mul ikka väga hea meel. Suur, suur aitäh!» ütles Sildaru.