Maruvihane Portugali täht nähvas ametnikule ja siunas kohtunikku

«Ära puutu mind, ma ütlen, mida ma pean ütlema,» vahendab Goal Fernandese sõnu. «Kuradile mingu nad… Ma pean tunnistama, et on väga imelik, kui meie mängu vilistab kohtunik riigist, mille tiim on endiselt võistlustules ja meil pole Portugali kohtunikke MMil.»

«Meie kohtunikud vilistavad Meistrite liigas, nii et neil on kvaliteeti ja taset, et siin olla. Need kohtunikud ei vilista Meistrite liigat, nad ei ole sellist tüüpi mänguga harjunud, neil pole selleks tempot. Nad ilmselgelt mõjutasid mängu,» jätkas Fernandes, kelle sõnul jäeti talle esimesel poolajal ka penalti andmata.