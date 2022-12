Inglismaa peatreener keeldus kohtunikke kirumast: see on mõttetu

«See esitus vääris enamat, aga ilmselgelt on väravad määravad,» sõnas Southgate ITV Sportile antud intervjuus. «Ma ütlesin just mängijatele, et nad poleks saanud enamat anda ja mängisid tipptiimi vastu väga hästi. Asi oli kinni pisidetailides. See, kuidas nad on läbi turniirina tiimina arenenud, on olnud hämmastav.»