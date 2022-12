Endine tiimikaaslane on Ronaldo pärast mures

Portugallase ümber on olnud viimastel nädalatel palju draamat. Kui kohati on meedias levinud ka kuulujutud, mis tõeseks ei ole osutanud, siis näiteks Piers Morganile antud plahvatusliku intervjuuga tõmbas ta ise endale tähelepanu.

«Mind paneb muretsema, mis mõju sellel teistele mängijatele on, kui ta keeldub olema osa tiimist,» rääkis Neville Mirrorile antud intervjuus. «Kõige suurem mure on, et treenerid nii Portugalis kui ka Manchester Unitedis arvavad, et on ilma Ronaldota paremad ja tal on raske seda aksepteerida,» jätkas Ronaldoga aastatel 2003-2009 Unitedis koos mänginud endine äärekaitsja.