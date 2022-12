Maroko peatreener võrdles oma tiimi kultusfilmiga

«Meil on selge mänguplaan. Kõik peavad tööd tegema. Ma arvan, et mängijad ei ole kunagi nii palju jooksnud kui täna, aga nad tegid seda oma riigi nimel,» rääkis Regragui The Athleticule.

«Me ei olnud nii head kui Hispaania vastu, aga kui panna mängu oma süda, siis tekitad võimalusi. Me oleme saamas tiimiks, keda kõik MMil armastavad. Kui sa näitad kirge, tahet, usku, siis võid olla edukas. Minu mängijad on seda näidanud,» kiitis peatreener oma hoolealuseid.

«Kui sa vaatad Rockyt, siis sa tahad Rockyt toetada tema kire ja pühendumuse pärast ja ma arvan, et me oleme MMi Rocky,» ütles Regragui, kelle hoolealused on MMil alistanud nii Belgia, Hispaania kui ka Portugali. Kusjuures endale on lastud lüüa vaid üks värav – ja see oli ka omavärav.