Telegramm Katarist ⟩ Kas Inglismaal jagub kannatlikkust edu ära oodata? Saksamaal jagus

Southgate on Inglismaa koondist noorendanud ja juhtinud kogu seda protsessi meisterlikult. Ometi ollakse ka tema peale tigedad ja irisetakse üksikute otsuste üle. Näiteks, et miks Marcus Rashford nii hilja sisse vahetati. See on väike detail, millele rõhumine on kaotusvalu ventiil, mitte ratsionaalne kriitika. Inglismaal veab tohutult, kui Southgate on nõus nende juhendamist jätkama.

Inglismaa jalgpalliliit õnneks saab sellest aru ja on huvitatud, et treener jätkaks. Äkki on neil meeles Saksamaa ja Joachim Löwi näide, kes 2008 kaotas EMi finaalis, 2010 MMi poolfinaalis ja 2012 EMi poolfinaalis, et siis 2014 meeskonnaga maailmameistriks tulla. Kui edu saavutamiseks on loodud vundament, peab jaguma ka kannatlikkust see ära oodata. Eks näis, kas Inglismaal on seda,» arutleb Järvela.