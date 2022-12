15-aastast eestlast võrreldi Kalle Rovanperäga: ta võib olla rallimaailma lootustandvaim talent

Säärased numbrid panid Dirtfishi ajakirjaniku Alasdair Lindsay ahhetama ning ta nimetas Vaherit oma põlvkonna üheks lootusandvaimaks talendiks. Seejuures võrreldi Vaherit koguni Kalle Rovanperäga, kes vaatamata noorele eale suutis ralliradadel võimutseda. Mõlema noormehe edu taga on olnud isa, kes püüdnud aidata kõikidel vajalikel viisidel.

«Ta aitab mind väga palju rallidel ja hooajavälisel ajal tegeleme sõidu arendamisega. Mõistagi nüüd juba üha vähem,» rääkis Jaspar Vaher intervjuus. «Ta on ka minu mehaanik, kes teeb kõikvõimalikke töid autoga ning vajadusel on rasketel hetkedel toeks.»

Hetkel kodumaal ja Lätis kihutav Vaher ihkab kõrgemal tasemel sõita. Dirtfishile antud usutluses on noormees sihikule võtnud Euroopa meistrivõistluste ehk ERC-sarja juunioride arvestuse Rally4 autoga.

Kaugemale ta vaadata ei soovinud ning maailmameistriks tulekust unistama ei hakanud. Ta hoiab end maa peal ja võtab ühe aasta korraga. «Meil on veel kõvasti tööd teha. Sellistest asjadest on vara rääkida. Lisaks veel raha, sinna jõuda on meil tavalistel inimestel väga raske. Liigume samm-sammult edasi ja vaatame, mis saab,» lõpetas Vaher.