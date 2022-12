Eesti laskesuusatamine vajab selget eesmärki

Tuuli Tomingas on tänavu ainsa eestlasena pääsenud MK-etapil 20 parema hulka. Hästi on esinenud ka kahel korral esikümnesse jõudnud teatenaiskond.

Laskesuusatamise MK-hooaja algus pole Eesti spordisõpradele toonud soovitud edu, kuid alaliit usub, et käiakse õiget rada. Laskesuusakommentaator Margus Ader arvab, et eesmärgid vajavad ambitsioonikamat sõnastust.