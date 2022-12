TELEGRAMM KATARIST ⟩ Brasiilia ahastab jälle, aga ei taha õppust võtta

Brasiilia kaotuse järel on välja toodud, et kuigi viiel MMil järjest on Brasiilia langenud Euroopa meeskonnale kaotades, ei kipu viiekordne maailmameister end sellisteks olukordadeks valmis seadma. Kui käimasoleva MMi mängud Serbia, Šveitsi ja Horvaatiaga välja jätta, pole Brasiilia kohtunud ainsagi Euroopa koondisega pärast 2019. aasta 26. märtsi, mil peeti maavõistlus Tšehhiga. Seejärel on lisaks Lõuna-Ameerika tsooni valikmängudele peetud maavõistlusi, aga mitte Euroopa, vaid eksootilisemate koondiste vastu, sest seeläbi teenib Brasiilia jalgpalliliit kopsakamaid honorare. Viiekordse maailmameistriga kohtumise eest on paljud nõus maksma.

Pikalt on valitsenud arvamus, et Lõuna-Ameerika valiksari on koondisejalgpalli kontekstis maailma kõige keerulisem võistlus, sest kui välja jätta Venetsueela ja Boliivia, siis ülejäänud kaheksa koondist on kõik tugevad ja hiljuti MMil mänginud. Jalgpalliportaal The Athletic rääkis sel teemal Sao Paulos elava Lõuna-Ameerika jalgpallieksperdi Jon Cotterilliga, kes märkis, et see arvamus on ilmselt ekslik: «Lõuna-Ameerika valiksari on tõesti väga nõudlik, kui silmas pidada pikki võistlusreise ja väga erinevaid tingimusi, kus tuleb mängida. Kuumust, niiskust ja kõrgust merepinnast. Aga meeskondade kvaliteedi mõttes tasub meeles pidada, et Ecuador ja Uruguay ei pääsenud sel MMil isegi alagrupist edasi, jäädes alla vastavalt Senegalile ja Lõuna-Koreale,» märkis Cotterill.