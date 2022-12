G-liiga võrdles Henri Drelli kolmekordse NBA tšempioniga

«Eesti superstaar Henri Drell kasvas üles, õppides kolmekordselt NBA meistrilt Toni Kukocilt. Nüüd on ta üks talendikamaid välismaalasi G-liigas. Ta on pikk ääremängija, kellel on mängujuhi oskused. Ta on hea viskega ning suudab katta mitmeid positsioone,» kirjutas G League TV Instagramis.