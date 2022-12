Mõrvakatses süüdistatav Hollandi tippjalgpallur otsib Venemaalt kaitset

Alates 2021. aastast kuulub Promes Moskva Spartaki hingekirja ning mehe plaan on klubi abiga endale Venemaa kodakondsus saada. Avalduse kodakondsuse saamiseks on ta juba sisse andnud.

Uurimise käigus kogutud tõenditest selgus, et Promes tunnistas ühes telefonikõnes, et proovis oma sugulast tappa. Jalgpalluri telefoni kuulati pealt, sest kahtlustuste kohaselt on ta seotud kuritegeliku organisatsiooniga. Kohus Promesi üle jätkub 2023. aasta 3. märtsil.