Hyundai edusammud on tekitanud Toyota tehnilises direktoris küsimusi

Kuigi Hyundai hooaja algus kulges üle kivide ja kändude, siis aasta teises pooles oldi juba Toyotadest üle, võites viimasest kuuest etapist neli. Kaks nendest võitudest kuulusid nüüdseks M-Spordiga liitunud Ott Tänakule.

«Ma ütleks, et hooaja keskel üllatusime, kui kiirelt Hyundai suutis oma taset tõsta. Ma ei oodanud, et nad kohe nii kiireks muutuvad. Ma arvasin, et nad…kui ausalt öelda, siis nende alguspunktiks oli auto, mis ei suutnud ralli lõpuni sõita,» alustas Fowler Dirtfishile antud intervjuud.

«Ma tundsin, et me peaks nägema kõigepealt autot, mis jõuab rallide lõppu, aga mitte väga hästi ja siis hakkab see jõudma juba rallide lõppu mingisuguse kiirusega. Aga tegelikult jätsid nad selle keskmise osa vahele,» jätkas Fowler, kelle sõnul ei ole tegu skandaaliga, kuid sellist asja ette ennsutada polnuks võimalik.

Toyota tehniline direktor tunnistas, et ei tea täpselt, mis Hyundais hooaja esimestel rallidel täpselt toimus, kuid kõrvalt paistis, et tiimil oli mitmeid erinevaid probleeme.

«Ainuke asi, mis ma ütleks, et oli pooleldi skandaal, oli see, et kuidas sa parandad kõik need asjad ilma homologatsioonijokkerite kasutamiseta. Ma ei tea, aga see on võimalik,» tegi Fowler konkurendi suunas kerge torke.

Nimelt on kulude piiramiseks autoralli MM-sarjas teatud juppide arendust piiratud jokkeritega, mida saab hooaja jooksul ainult ette määratud koguses kasutada. Seetõttu ei saa ükski tiim tuua näiteks igale rallile suuri uuendusi, isegi kui nad oleksid selleks suutelised.