BLOGI ⟩ Horvaatia kindlalt paika pannud Argentina jõudis MM-finaali

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Horvaatia jaoks on turniir möödunud sisuliselt vigastusteta. Väikeste tervisemurdega kimpus olnud Nikola Vlasic ja Borna Sosa said juba veerandfinaalis meeskonda aidata.

Argentina seevastu pole saanud sel turniiril kordagi kasutada Angel Correat ega Paulo Dybalat. Mõlemad on väga ründavad mängijad, kes lisaksid Argentina rünnakutele lisakäiku.

Kes on selles mängus kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Argentina rünnakute keskmes on nende talisman Messi. Temalt võib oodata nii väravaid kui ka väravasööte. Seda tõestas ta ka veerandfinaalis, kus tema abil lõi Argentina mõlemad väravad. Tal on sel turniiril kirjas neli tabamust, ent karjääri jooksul on ta koondisesärgis löönud 170 mänguga 95 väravat.

Horvaatia loodab eelkõige enda kogenud mängijate peale. Väravaid oodatakse nii Ivan Perisicilt (121 mängu, 33 väravat), Luka Modricilt (160 mängu, 23 väravat) ja Andrej Kramarićilt (79 mängu, 22 väravat). Viimane neist on sel MMil ka enda koondise suurim väravakütt kahe tabamusega. Seejuures pole Modric veel väravaarvet avada suutnud.

Kas on oodata kinnist või lahtist mängu?

Lahtist. Mõlemad meeskonnad armastavad rünnata. Kui Argentina loodab eelkõige kiirrünnakutele, kus loovad mängijad kasutavad ära vabadust, siis Horvaatia soovib enda rünnakuid rahulikumalt üles ehitada. Väravaid võib kindlasti oodata, kuna mõlemad koondised on teinud MMil ainult kaks nullimängu.

Millist minekut ja mängupilti on MMil seni näidatud?

Horvaatia on taas tõestanud, et ka suurema särata võib suurturniiril kaugele purjetada. Kogenud meeskond püüab ennekõike madalat mängutempot hoida. Vastaseid proovitakse murda osava söödumänguga, kus otsitakse teravusi kaitseliini taga. Horvaatia pole Kataris kaotusekibedust tundnud. Lisaks viikidele Maroko ja Belgiaga on alistatud nii Kanada, Jaapan kui ka Brasiilia. Seejuures viimased kaks löödi turniirilt välja penaltiseeriaga.