Ibrahimovic: mina olen Giroud’ iidol

Prantsusmaa koondise kõigi aegade parimaks väravakütiks kerkinud Giroud on sel MMil löönud juba neli väravat. Just tema oli see, kes veerandfinaalis Inglismaa vastu 2:1 võiduvärava lõi.

«Giroud on suurepärane. Kõik, kes teda teavad, saavad sellest aru. Milani jaoks on ta väga oluline, eriti nendel hetkedel, kui mina ei mängi. Ta on fantastiline, professionaalne, elegantne. Mind tema head esitused ei üllata. Kui ta mängib hästi Milani eest, miks ta ei peaks seda tegema rahvuskoondises? Olen tema üle õnnelik ning loodan, et ta jõuab turniiri lõppu välja,» lausus Ibrahimovic.

Kuigi võrreldes 41-aastase Ibrahimoviciga on 36-aastane Giroud noor mees, kuulub ta MMil siiski mängijate sekka, kellele võib omistada veterani staatuse. «Ma ei ole talle mingisugust nooruse eliksiiri andnud. Ta on lihtsalt professionaal. Pealegi olen mina tema iidol, kuigi ta ei ütle seda. Olen talle eeskuju. Ta teab, kuidas end vormis hoida. Kui mängija juba sellisesse vanussesse jõuab, siis kas ta oskab end vormis hoida või on juba karjääri lõpetanud,» tõdes Ibrahimovic.