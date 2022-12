Horvaatia koondise peatreener loodab, et 40-le lähenev Modric mängib ka 2024. aasta EMil

«Ta on maailma parim mängija, kel jagub kõvasti kõvasti kvaliteeti. Saime näha tema parimat külge,» tunnistas Dalic pressikonverentsil, et Lionel Messi pidurdamisega jäädi hätta. «Argentinal on imeline meeskond, lisaks Messi kvaliteediga liider ja neid toetavad tuhanded fännid. Nad mängisid väga kõrgel tasemel.»

2017. aastast ametis olev peatreener kiitis hoolealuseid senise turniiri eest. Aga töö pole veel tehtud. Dalic tahab Horvaatiaga igal juhul pronksimängu võita.

«Olukord on keeruline, aga ütlesin mängijatele, et peame pea püsti hoidma. Oleme tehtu üle uhked, ent nüüd tuleb võidelda pronksi eest. Mehed on õnnetud, sest nad soovinuks enamat,» nentis Dalic, kelle sõnutsi tuli Argentina kaks esimest väravat liiga «odavalt».

Ent laupäeval lõppeb igal juhul Horvaatia MM. Mis saab edasi? Dalici leping kehtib 2024. aasta EMi lõpuni. Esimene tähtsam vaheetapp ootab ees juunis, mil mängitakse Rahvuste liiga nelja meeskonna finaalturniiril.

«Võib-olla oli see teatud põlvkonna MMide ajastu lõpp, lihtsalt vanus jõuab sinnamaani. Eks näis, mis saab 2026. aastal,» arutles Dalic. «Aga meil on suurepärane tiim ning see generatsioon lõpetab 2024. aasta EMiga. Lisaks ootab meid veel Rahvuste liiga.»