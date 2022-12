ROK soovib lasta venelased Pariisi olümpiale, plaani toetab ka USA olümpiakomitee

Rahvusvahelise Olümpiakomitee möödunud nädalal Lausanne'is. Just seal otsustati minna edasi Aasia Olümpianõukogu plaaniga lubada venelased ja valgevenelased nende võistlustel osalema.

Seni veel on Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) soovitus, et spordialaliidud ei laseks Venemaa ja Valgevene sportlastel võistlustel osaleda. Peagi võib see muutuda.