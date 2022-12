Kelly Sildaru loobus MK-etapil Big Airi võistlusest

Täna on kavas naiste Big Airi kvalifikatsioon, kus stardinimekirjast leiab 14 sportlast. Kuigi pärast hooaja esimest MK-etappi Stubais tõdes Sildaru intervjuus Postimehele, et soovib USA-s osaleda kahel erineval alal, siis Big Airis ta ikkagi võistlustulle ei asu.

Midagi hullu siiski lahti pole, sest juba homme on kavas naiste rennisõidu kvalifikatsioon, kus Sildaru kindlasti startida soovib. Sotsiaalmeediast võis näha, et eestlanna on renniga tutvuda saanud ning eeldatavalt võistluseks valmis.